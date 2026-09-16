फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal: Political temperature rises following Owaisi's rally; Hindu organization now seeks permission for T. R

भोपाल: ओवैसी की सभा के बाद सियासत गरम, अब हिन्दू संगठन ने 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा की मांगी अनुमति

Wed, 16 Sep 2026 04:02 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 16 Sep 2026 04:02 PM IST
सार

ओवैसी की सभा के बाद भोपाल में टी. राजा की सभा को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिंदू उत्सव समिति ने 5 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया है। समिति ने ओवैसी की सभा का हवाला देते हुए टी. राजा की सभा को भी अनुमति देने की मांग की है।

विज्ञापन
Bhopal: Political temperature rises following Owaisi's rally; Hindu organization now seeks permission for T. R
पुलिस कमिश्नर से मिला हिन्दू संगठन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भोपाल में हुई सभा के बाद अब तेलंगाना के विधायक टी. राजा की सभा को लेकर सियासत तेज हो गई है। श्री हिंदू उत्सव समिति ने 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है। समिति ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह को आवेदन देकर इकबाल मैदान, सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान या अग्रसेन चौक, इमामी गेट में सभा कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और संत समिति के अध्यक्ष महंत अनिल नंद महाराज के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन सौंपा। तिवारी ने कहा कि जब ओवैसी को सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में सभा की अनुमति दी गई है, तो टी. राजा की सभा के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से 5 अक्टूबर के कार्यक्रम को अनुमति देने की मांग की।
विज्ञापन


ओवैसी की सभा का हवाला देकर उठाई मांग
समिति ने टी. राजा की सभा के लिए अनुमति मांगते हुए ओवैसी की हालिया सभा का हवाला दिया है। ओवैसी ने मंगलवार रात सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में समान नागरिक संहिता को लेकर सभा की थी। उन्होंने मध्यप्रदेश में यूसीसी से मुसलमानों को बाहर रखने की मांग की थी और सरकार पर आरएसएस का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लव जिहाद कानून समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था। इसके बाद हिंदू उत्सव समिति ने टी. राजा की सभा का मुद्दा उठाया है। समिति का कहना है कि भोपाल में अलग-अलग विचार रखने वाले नेताओं के कार्यक्रमों के लिए अनुमति के मामले में समान मापदंड होना चाहिए।
विज्ञापन


मई में नहीं मिली थी टी. राजा की सभा को अनुमति
टी. राजा की भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में 31 मई को धर्मसभा प्रस्तावित थी। पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। कार्यक्रम रद्द होने के बाद टी. राजा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी। धर्मसभा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में तलैया थाने में शिकायत और एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसमें दो सोशल मीडिया खातों के संचालकों पर धमकी, अभद्र भाषा और भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- छात्रों की गूंज का प्लान ‘डीकोड’, एक तीर से कई निशाने साधेंगे राहुल गांधी, जानें इंदौर को ही क्यों चुना?



अब प्रशासन के फैसले पर नजर
हिंदू उत्सव समिति ने 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा के लिए अनुमति मांगी है। समिति ने तीन संभावित स्थानों का विकल्प भी प्रशासन के सामने रखा है। अब पुलिस प्रशासन को सुरक्षा और कानून-व्यवस्था समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अनुमति के संबंध में निर्णय लेना है।

 
भोपाल: ओवैसी की सभा के बाद सियासत गरम, अब हिन्दू संगठन ने 5 अक्टूबर को टी. राजा की सभा की मांगी अनुमति Bhopal: Political temperature rises following Owaisi's rally; Hindu organization now seeks permission for T. Raja's rally on October 5.
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed