मध्यप्रदेश: चाय की चुस्की, ढाबे पर मुलाकात और युवा की तारीफ… मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिखा ‘देसी अंदाज

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मुख्यमंत्री मोहन यादव का रविवार को जबलपुर प्रवास के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। मंडला में तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब वे सड़क मार्ग से डुमना विमानतल की ओर जा रहे थे, तभी बरेला में उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवाया। मुख्यमंत्री शारदा माता मंदिर के सामने सड़क किनारे स्थित अग्रवाल होटल की चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां बैठकर चाय पी। मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच देखकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हो गए। सीएम ने चाय दुकान के संचालक से बातचीत की और दुकान के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चाय के पैसे भी खुद चुकाए। दरअसल, मुख्यमंत्री के मंडला से सड़क मार्ग से जबलपुर आने की जानकारी मिलने के बाद बरेला में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके स्वागत के लिए जमा हुए थे। लोगों को देखकर मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और उनसे मिलने पहुंचे।