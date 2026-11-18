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भोपाल में गुरुवार को महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 शुरू होने जा रही है। नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस प्रतियोगिता में छह देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। पहले दिन मेजबान भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से होगा। यह मैच शाम 4:35 बजे खेला जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें खिताब के लिए उतरेंगी। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन है। भारत अब तक तीन बार यह खिताब जीत चुका है। इस बार टीम की नजर चौथी बार ट्रॉफी जीतने पर है। दक्षिण कोरिया भी तीन बार चैंपियन रह चुका है।