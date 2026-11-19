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मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा ने अभी से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। इन्हें 'सेवा दूत' नाम दिया गया है। ये कार्यकर्ता अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहकर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन की बैठकों के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा दूत अभियान एक से 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वह क्षेत्र का दौरा कर बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति देखेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन के कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों की समीक्षा करेगा। पार्टी का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को अधिक सक्रिय बनाना और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करना है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने और पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने पर भी जोर रहेगा।