मंडला को सीएम यादव की बड़ी सौगात: दो नए कॉलेज, टाइगर सफारी-जू और लघु वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट का ऐलान

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मंडला में दो नए सरकारी कॉलेज, टाइगर सफारी-जू, लघु वनोपज की प्रोसेसिंग यूनिट और पान की खेती दोबारा शुरू करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि मंडला में वन आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिले को करीब 460 करोड़ रुपये के 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने मंडला जिले के मोहगांव और घुघरी में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। वहीं, जिले में बड़ी मात्रा में होने वाले लघु वनोपज संग्रहण को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय से जोड़ने के लिए एमएसएमई विभाग के तहत प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया।