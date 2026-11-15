एमपी: गांधी सागर के बैकवॉटर में मंत्रियों का महामंथन, सीएम समेत पहुंचेगी कैबिनेट, डोम से दिखेगा अद्भुत नजारा

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मोहन सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल शुरू की है। गांधी सागर को इस बार बैठक के लिए चुनने के पीछे पर्यटन की संभावनाओं के साथ क्षेत्र की प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताएं भी अहम हैं। गांधी सागर डैम का विशाल जल क्षेत्र और आसपास का प्राकृतिक परिवेश इसे खास बनाता है। यहां गांधी सागर अभयारण्य भी है, जो वन्यजीव और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।बैकवॉटर के किनारे बैठक के लिए चार डोम तैयार किए गए हैं। कैबिनेट बैठक के लिए बनाए गए डोम का बैकग्राउंड पारदर्शी रखा गया है, ताकि बैठक के दौरान गांधी सागर डैम और बैकवॉटर का प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे। यहां करीब 200 लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एक डोम में कैबिनेट की बैठक होगी, जबकि दूसरे में मंत्रियों और अधिकारियों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। तीसरे डोम में मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है। चौथा डोम प्रेसवार्ता के लिए तैयार किया गया है। आयोजन स्थल पर गर्मी से बचाव के लिए 30 से अधिक एसी भी लगाए गए हैं।कैबिनेट बैठक के लिए तैयार डोम को गांधी सागर और आसपास के प्राकृतिक परिवेश की थीम पर सजाया गया है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर गांधी सागर डैम, चीता, गिद्ध, हिरण, मगरमच्छ और पशुपतिनाथ मंदिर के चित्र लगाए गए हैं। साथ ही पवन ऊर्जा से जुड़ी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। इसके जरिए क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा, वन्यजीव और ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है।गांधी सागर को डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए चुनना सरकार की क्षेत्रीय विकास की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। यहां एक ओर गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक रहवास के रूप में विकसित किया गया हैं। यह क्षेत्र गिद्धों की आबादी और जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और साहसिक खेलों (वाटर स्पोर्ट्स-एडवेंचर) के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प क्षेत्र में नए रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं।गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन के साथ ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास की भी संभावनाएं हैं। हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज परियोजना जैसी पहल से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। इसके साथ ही 11,500 करोड़ रुपये की 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का अवसर लेकर आई है। सरकार इस बैठक के जरिए मालवा क्षेत्र में पर्यटन, ऊर्जा और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को सामने लाना चाहती है।3 जनवरी 2024 जबलपुर रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन5 अक्टूबर 2024 सिंग्रामपुर (दमोह) रानी दुर्गावती की स्मृति24 जनवरी 2025 महेश्वर (खरगोन) लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर20 मई 2025 राजवाड़ा, इंदौर अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष3 जून 2025 पचमढ़ी राजा भभूत सिंह को समर्पित9 दिसंबर 2025 खजुराहो विश्व धरोहर स्थल पर कैबिनेट2 मार्च 2026 नागलवाड़ी (बड़वानी) जनजातीय संस्कृति और भीलट बाबा देवस्थल19 जुलाई 2026 जगदीशपुर (भोपाल) आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट