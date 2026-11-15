एमपी: शहडोल को 342 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम, आज ब्यौहारी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

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जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले को 342.61 करोड़ रुपये के 69 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें 341.67 करोड़ रुपये के 67 कार्यों का भूमि-पूजन और 94 लाख रुपये के दो कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इन विकास कार्यों में सबसे बड़ा हिस्सा बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर खर्च होगा। ऊर्जा विभाग के 291.51 करोड़ रुपये की लागत से जयसिंह नगर और पपौंध में दो विद्युत उप केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें जयसिंह नगर के उप केंद्र पर 109.26 करोड़ और पपौंध के उप केंद्र पर 182.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन केंद्रों के निर्माण से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।