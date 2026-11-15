मध्यप्रदेश: दो मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन दे चुकी मोहन सरकार, क्या अशोक बर्णवाल को भी मिलेगा सेवा विस्तार?

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मध्यप्रदेश में मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार देने का सिलसिला लगातार चर्चा में है। पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा और अनुराग जैन को कार्यकाल पूरा होने के बाद एक्सटेंशन मिल चुका है। अब मौजूदा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को लेकर भी यही सवाल उठने लगा है। बर्णवाल जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में क्या उन्हें भी सेवा विस्तार मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में लगातार तीसरे मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिलेगा। अशोक बर्णवाल ने 23 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव का पद संभाला था। उनका कार्यकाल अभी करीब दो महीने और है। मुख्यमंत्री के साथ उनके कामकाज और प्रशासनिक तालमेल को देखते हुए उनके सेवा विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।