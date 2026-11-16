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भोपाल में आज: मंत्रालय में हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक, छठ महापर्व का समापन; उत्सव मेले में जुटेंगे लोग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Mon, 16 Nov 2026 07:17 AM IST

सार भोपाल में सोमवार को प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से दिन खास रहेगा। मंत्रालय में हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रबंध मंडल बैठक होगी, वहीं शहर के घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा।



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