एमपी में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार: 16 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे, कटनी सबसे ठंडा, 18 नवंबर से मावठे के आसार

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मध्य प्रदेश में सर्दी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। रात का तापमान लगातार गिर रहा है और सुबह ठिठुरन बढ़ने लगी है। प्रदेश के 16 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इंदौर 11.8 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि कटनी के करौंदी में पारा 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। अब ठंड के बीच बारिश की भी दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर के बाद प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मावठा गिरने की संभावना जताई है।