एमपी में अफसरों पर सीएम की नाराजगी: बोले- डीपीसी करना भूल गए, रिकॉर्ड तक नहीं मिल रहे थे; जीएडी पर भी कसा तंज”

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मध्यप्रदेश में वर्षों से अटकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अफसरों को साफ संदेश दिया है। कृषि विभाग के प्रमोशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी डीपीसी करना ही भूल गए थे और पुराने रिकॉर्ड तक नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि “जो मर्जी आए करना पड़े, लेकिन प्रमोशन तो करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते।” मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह भी स्पष्ट किया कि अब पुराने प्रमोशन की फाइलें निपटाना ही पर्याप्त नहीं होगा। हर साल डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कई साल इंतजार न करना पड़े। उन्होंने चालू वर्ष की डीपीसी भी इसी साल कराने के निर्देश दिए।