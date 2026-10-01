मध्यप्रदेश: दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट 2027 के लिए किया आमंत्रित

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मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, निवेश की तैयारियों और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को औपचारिक निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब मध्यप्रदेश सरकार अगले साल जनवरी में भोपाल में निवेश का बड़ा आयोजन करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार पहले ही 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की घोषणा कर चुकी है।