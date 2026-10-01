मध्यप्रदेश: 2706 केस, 46 हजार किलो नशीला पदार्थ जब्त, सीएम यादव बोले-हॉट स्पॉट पर रखें पैनी नजर

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मध्यप्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार ने अब उन जगहों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है, जहां नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन की शिकायतें ज्यादा आती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ऐसे हॉट स्पॉट चिह्नित कर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना अभियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल छिटपुट अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिला स्तर पर हर महीने इसकी समीक्षा हो और पुलिस व प्रशासन यह देखें कि कार्रवाई के बाद संबंधित इलाकों में स्थिति में कितना बदलाव आया है।