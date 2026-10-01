त्योहारों पर यात्रियों को राहत: इटारसी होकर 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, सचखंड एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त स्लीपर कोच

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प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को 11 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी। वापसी में 01124 प्रत्येक रविवार और मंगलवार को 13 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी। इटारसी में 01123 रात 11:56 बजे आएगी और 12:01 बजे रवाना होगी। 01124 रात 2 बजे पहुंचेगी और 2:05 बजे रवाना होगी।16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक और वापसी में 01416, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इटारसी में 01415 रात 9:10 बजे और 01416 दोपहर 12:10 बजे पहुंचेगी।16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक और 01080, 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी। इटारसी में 01079 दोपहर 1:05 बजे और 01080 सुबह 8:40 बजे पहुंचेगी।13 अक्टूबर से 20 नवंबर तक और वापसी में 01432, 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी। इटारसी में 01431 रात 9:15 बजे और 01432 रात 1:10 बजे पहुंचेगी।14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक और वापसी में 01052, 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी। इटारसी में 01051 रात 11:56 बजे और 01052 दोपहर 3:10 बजे पहुंचेगी।वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को राहत देने के लिए 12715 नांदेड-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। यह कोच 11 और 18 नवंबर 2026 को जोड़ा जाएगा। रेलवे के मुताबिक इससे इन तारीखों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेंगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा की योजना समय-सारणी के अनुसार बनाने तथा आरक्षण और विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की अधिकृत वेबसाइट या पूछताछ सेवा का उपयोग करने की अपील की है।