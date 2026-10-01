एमपी में मानसून की विदाई अब करीब: बारिश का कोटा चार फीसदी कम, तीस जिलों में कमी, आज आठ जिलों में बूंदाबांदी

विज्ञापन

मध्य प्रदेश में मानसून अब विदाई की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश से लौट सकता है। इससे पहले अगले तीन दिन तक कुछ हिस्सों में नमी के असर से बूंदाबांदी और गरज-चमक हो सकती है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के अनुसार, मानसून की विदाई से पहले होने वाली यह बारिश सीमित रहेगी। मानसून लौटने के बाद होने वाली बारिश को मानसूनी सीजन के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अब होने वाली बूंदाबांदी सीजन की बारिश में अतिरिक्त बारिश की तरह होगी।