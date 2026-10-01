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भोपाल आईएएस हत्याकांड: हत्या के बाद गैस पाइप काटकर आयरन के पास छोड़ा, आग लगाने की थी साजिश, केयरटेकर फरार

Thu, 01 Oct 2026 03:49 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 01 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

रिटायर्ड आईएएस की हत्या के बाद आरोपी केयरटेकर ने घर में आग लगाने की साजिश रची थी। उसने गैस पाइप काटकर उसे जलते हुए इलेक्ट्रिक आयरन के पास रख दिया और फिर फरार हो गया।

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Bhopal: Caretaker Tried to Burn Retired IAS Officer’s House After Murder, Then Fled
मृतक रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद फरार हुए मुख्य संदिग्ध केयरटेकर वरुण कुमार ने घर में आग लगाने की कोशिश की थी। उसने गैस सिलेंडर की पाइप काटकर उसे गर्म इलेक्ट्रिक आयरन के पास रख दिया और मौके से फरार हो गया।

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हत्या के तीन दिन पहले ही नौकरी पर आया था
करीब 33 वर्षीय वरुण कुमार को 70 वर्षीय राकेश अग्रवाल की देखभाल के लिए एक एजेंसी के जरिए घटना से सिर्फ तीन दिन पहले ही काम पर रखा गया था। अग्रवाल मध्यप्रदेश कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे और अपने कार्यकाल में जिला कलेक्टर तथा प्रमुख सचिव जैसे पदों पर रहे थे।
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पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात करीब 12 बजे जब अग्रवाल सो रहे थे, तब उन पर हमला किया गया। हालांकि घटनास्थल पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं लेकिन फोरेंसिक टीम को जांच के दौरान गैस पाइप और इलेक्ट्रिक आयरन से आग लगाने की कोशिश के संकेत मिले हैं।
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हत्या के बाद मोबाइल लेकर भागा
पुलिस को आशंका है कि वारदात के बाद आरोपी अग्रवाल का मोबाइल फोन लेकर फरार हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सिग्नल के जरिए पुलिस ने उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया। जांच में उसके मोटर साइकिल पर एक अन्य व्यक्ति के साथ जाने और फिर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचने की जानकारी सामने आई है। वरुण को सुबह 4:12 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते देखा गया। इसके बाद उसके सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन और ग्वालियर में भी दिखाई देने की जानकारी मिली है।

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गिरफ्तारी की खबरों का खंडन
टीटी नगर एसीपी अंकिता खटारकर ने वरुण की आगरा में गिरफ्तारी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन से चार टीमें प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भेजी गई हैं। खासतौर पर रेलवे स्टेशनों पर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वरुण कुमार मूल रूप से पंजाब के पटियाला जिले के नाभा का रहने वाला है।


घर में सीसीटीवी नहीं
राकेश अग्रवाल का सूरज नगर स्थित मकान करीब 7 से 8 हजार वर्गफीट में फैला हुआ है लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। ऐसे में पुलिस आसपास की सड़कों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी के भागने का रास्ता पता करने की कोशिश कर रही है।

राकेश अग्रवाल के परिवार में उनकी पत्नी और अमेरिका में रहने वाला एक बेटा है। परिवार के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बेटे के लौटने के बाद शनिवार को भोपाल में किया जाएगा।

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