खुलासा: पत्नी ने की थी युवक की हत्या, साले और भांजे ने कुएं से निकालकर जंगल में फेंकी थी लाश
भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र में युवक रमेश बंजारा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, विवाद के बाद पत्नी ने ड्रिल मशीन की रॉड से सिर पर वार किया। साले और भांजे ने शव जंगल में फेंक दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
विस्तार
राजधानी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र परवलिया में एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की पत्नी, साले और भांजे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला ने ड्रिल मशीन की राॅड से पति के सिर पर ऐसा वार किया कि वह सीधे कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद हत्या का राज छिपाने के लिए साले और भांजे ने शव को कुएं से निकालकर दूसरे थाना क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया। भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के ग्राम बगोनिया में लाल तालाब के पास मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में पत्नी, साले और भांजे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि खेत मालिक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
ये भी पढ़ें- भोपाल: खुद को आईएएस बताकर ठगी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार, विभिन्न थानों में 10 से अधिक शिकायतें दर्ज
पुलिस के अनुसार, सोमवार को ग्राम बगोनिया में लाल तालाब के पास जंगल में एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान रायसेन जिले के ग्राम चांदपुर निवासी रमेश बंजारा (35) के रूप में हुई। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले थे। जांच में सामने आया कि रमेश अपनी पत्नी मीना बाई, साले लक्ष्मण और भांजे जगदीश के साथ कुआं खोदने का काम करता था। सभी गुनगा थाना क्षेत्र के ग्राम चंदेरी में भारत सिंह के खेत पर कुआं खोद रहे थे। रविवार शाम काम खत्म होने के बाद रमेश और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान रमेश ने मीना बाई के साथ मारपीट की। इससे नाराज मीना ने पास रखी ड्रिल मशीन की रॉड उठाकर रमेश के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद रमेश कुएं में जा गिरा, जहां उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद कुएं से निकाला शव, जंगल में फेंककर छिपाया राज
वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रमेश को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लक्ष्मण और जगदीश ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसे परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के ग्राम बगोनिया में लाल तालाब के पास जंगल में फेंक दिया, ताकि हत्या की असलियत सामने न आए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जिस खेत पर कुआं खोदा जा रहा था, उसके मालिक भारत सिंह को घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। मर्ग जांच के दौरान हत्या और साक्ष्य छिपाने के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने पत्नी मीना बाई, साले लक्ष्मण, भांजे जगदीश और खेत मालिक भारत सिंह के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मीना बाई, लक्ष्मण और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खेत मालिक की भूमिका को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।