राजधानी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र परवलिया में एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की पत्नी, साले और भांजे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला ने ड्रिल मशीन की राॅड से पति के सिर पर ऐसा वार किया कि वह सीधे कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद हत्या का राज छिपाने के लिए साले और भांजे ने शव को कुएं से निकालकर दूसरे थाना क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया। भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के ग्राम बगोनिया में लाल तालाब के पास मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में पत्नी, साले और भांजे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि खेत मालिक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

विज्ञापन