एमपी: ‘चीता हमारे घर का बच्चा लगता है’, मोदी के 25 साल पर कैबिनेट का अभिनंदन संकल्प, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां

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मध्यप्रदेश अब सिर्फ टाइगर स्टेट ही नहीं, चीता स्टेट के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष कैबिनेट का आयोजन किया। इस कैबिनेट में मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पूरे होने पर अभिनंदन संकल्प पारित किया गया। इस विशेष कैबिनेट बैठक की मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर चर्चा में उन्होंने वन्यजीव संरक्षण से लेकर प्रदेश में हुए बदलावों तक की चर्चा की। चीतों को लेकर उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है, जैसे चीता हमारे घर का बच्चा हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 900 कानून खत्म किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें भी यह संख्या सुनकर विश्वास नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क से शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट अब गांधी सागर और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तक पहुंच गया है। प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें 38 का जन्म भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब चीतों की मौत होने लगी थी, तब चिंता हुई थी कि परियोजना सफल हो पाएगी या नहीं। उस समय उन्होंने बाबा महाकाल से चीतों की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। अब इनकी संख्या बढ़ने से खुशी होती है।