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एमपी कैबिनेट: RGPV तीन हिस्सों में बंटेगी; राजीव गांधी का नाम भी हटेगा, रिटायर्ड साई मनोहर सीएम सलाहकार होंगे

Tue, 01 Sep 2026 02:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 01 Sep 2026 02:28 PM IST
सार

भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को मोहन यादव कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटाकर तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार नियुक्त करने के साथ करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
 

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MP Cabinet: RGPV to be split into three parts; Rajiv Gandhi's name to be dropped; retired Sai Manohar to serve
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं। मंगलवार को कैबिनेट के निर्णयों की मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावों की जानकारी दी। मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मौजूदा आरजीपीवी को तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। भोपाल स्थित मौजूदा आरजीपीवी मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को क्षेत्रीय जरूरतों के मुताबिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी।
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मुख्यमंत्री कार्यालय में ए. साई मनोहर सलाहकार होंगे
सेवानिवृत्त हो रहे ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2026 या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।
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7,331 से 26 हजार गांवों तक पहुंचेगी डेयरी सहकारी समितियां
कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के लिए करीब 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक किया जाएगा। दूध संकलन की क्षमता 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूध प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन और दुग्ध पैकेट की बिक्री 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है।

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ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 25 से बढ़कर 60 प्रतिशत
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह खरीदी निर्धारित उपार्जन लक्ष्य के भीतर होगी, इसलिए किसानों को उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी।

पश्चिमी भोपाल बायपास की लागत बढ़कर 3,225 करोड़
लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों में पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की लागत को बढ़ाकर करीब 3,225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। पहले इसकी लागत 2,981 करोड़ रुपये थी। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बदलाव और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास बनाए जाने के कारण लागत बढ़ी है। हालांकि परियोजना की लंबाई करीब 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है। इसके बनने के बाद जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को करीब 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं  बीमना खिमालसा बायपास को भी फोरलेन बनाने का फैसला हुआ है। क्षेत्र में रिफाइनरी और रेलवे यार्ड के कारण यातायात बढ़ने को देखते हुए करीब 2,670 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। 

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जनविश्वास अभियान अब 11 सितंबर से
मुख्यमंत्री मोहन यादव का जनविश्वास अभियान लगातार जारी रहेगा। चार सप्ताह में मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और बालाघाट में कार्यक्रम कर चुके हैं। बालाघाट के नक्सल प्रभावित रहे दूरस्थ क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री ने पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद किया। जन्माष्टमी के कारण अभियान की अगली तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 4 और 5 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब जनविश्वास अभियान 11 सितंबर से फिर शुरू होगा।

ग्रामीण विकास में 60:40 का फॉर्मूला
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई। इसमें राज्य का हिस्सा करीब 10,574 करोड़ रुपये होगा। प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति भी की जाएगी।

तीन नए जिलों में खुलेंगे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय
2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय संचालित नहीं थे। कैबिनेट ने इन जिलों में कार्यालय शुरू करने के लिए पदों की स्वीकृति दी है। प्रत्येक जिले में कार्यालय संचालन के लिए अमले की नियुक्ति की जाएगी।


ईओडब्ल्यू में विधि सलाहकार की नियुक्ति
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में रिक्त विधि सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल के चयन को मंजूरी दी गई। यह पद एक मार्च से रिक्त था और इसके लिए विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। 

भ्रष्टाचार के दोषी वनकर्मी की पूरी पेंशन रोकने का प्रस्ताव
वन विभाग में पदस्थ रहे उप वन क्षेत्रपाल अब्दुल तनवीर खान को रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में न्यायालय ने चार साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वे 2024 में निलंबन की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए। कैबिनेट ने उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इंदौर बाल गृह मामले में अधिकारी की पेंशन में कटौती
इंदौर के विशेष गृह बालक से बच्चों के पलायन के मामले में अधीक्षक राजीव जिवेदी को निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में से एक वर्ष तक 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया। इस पर लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।

जून तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत
कैबिनेट बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी। बैठक में इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के रूप में रेखांकित किया गया।



 
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