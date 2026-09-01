एमपी कैबिनेट: RGPV तीन हिस्सों में बंटेगी; राजीव गांधी का नाम भी हटेगा, रिटायर्ड साई मनोहर सीएम सलाहकार होंगे

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मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई हैं। मंगलवार को कैबिनेट के निर्णयों की मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावों की जानकारी दी। मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के स्वरूप में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मौजूदा आरजीपीवी को तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी हटाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। भोपाल स्थित मौजूदा आरजीपीवी मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को क्षेत्रीय जरूरतों के मुताबिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी।