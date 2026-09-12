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एमपी में फिर बदला मौसम: आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन रहेगा असर, अब भी सामान्य से 8% कम बारिश

Sat, 12 Sep 2026 07:08 AM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sat, 12 Sep 2026 07:08 AM IST
सार

मध्य प्रदेश में ब्रेक के बाद मानसून फिर सक्रिय है। शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक 31.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 2.7 इंच और 8 प्रतिशत कम है।

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Weather shifts again in MP: Heavy rain alert for 15 districts today; impact to last 3 days; rainfall still 8%
मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश में कुछ दिन थमी बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में तेज आंधी के साथ हुई बारिश के दौरान दृश्यता 100 मीटर से भी कम रह गई। दमोह में निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
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इन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, आलीराजपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम और बैतूल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया समेत अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं।
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तीन-चार दिन से थमी थी बारिश, अब फिर राहत
प्रदेश के कई इलाकों में पिछले तीन-चार दिन से बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई थी। शुक्रवार को बारिश शुरू होने के बाद मौसम बदला और लोगों को राहत मिली। भोपाल में बारिश के दौरान तेज हवा के कारण सड़क पर दृश्यता काफी कम हो गई। दमोह में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। खंडवा में भी दोपहर में पहले तेज हवा चली और इसके बाद बारिश हुई। टीकमगढ़ में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया।
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31.5 इंच बारिश, सामान्य आंकड़े से अभी 2.7 इंच पीछे
मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 801.3 मिमी यानी 31.5 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस अवधि में 868.6 मिमी यानी 34.2 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस लिहाज से प्रदेश में अभी 2.7 इंच यानी 8 प्रतिशत बारिश कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की कमी करीब एक प्रतिशत रह गई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में सामान्य से 14 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

33 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम
प्रदेश के 33 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी हिस्से के कई जिलों में कमी 3 से 26 प्रतिशत तक है। इनमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर और सिवनी शामिल हैं। पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में कमी ज्यादा है। आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में सामान्य से कम पानी गिरा है।

22 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश
दूसरी ओर अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

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जून की कमी बनी सबसे बड़ी वजह
इस मानसून सीजन में जून में सामान्य से 14 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। जुलाई में अच्छी बारिश से कमी कुछ कम हुई, लेकिन बाद में मानसून में दो बार ब्रेक आने से बारिश का क्रम प्रभावित हुआ। जुलाई और अगस्त में बारिश का कोटा पूरा हो गया, लेकिन जून की कमी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। यही वजह है कि मानसून सीजन के अंतिम दौर में पहुंचने के बावजूद प्रदेश में कुल बारिश सामान्य से 8 प्रतिशत कम बनी हुई है।

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37.3 इंच है पूरे सीजन की सामान्य बारिश
मध्य प्रदेश में पूरे मानसून सीजन की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सामान्य बारिश करीब 38 से 39 इंच रहती है। अब सक्रिय हुए मौसम तंत्र से बारिश का आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंचने की उम्मीद है।

 
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