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एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग और पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से यह अध्ययन किया। इसमें 600 से अधिक लोगों से बातचीत की गई और 250 से अधिक बार शुक्राणु निकालने की प्रक्रिया की गई। शोध के दौरान शुक्राणु सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए। खास बात यह रही कि मृत्यु के 24 घंटे बाद भी शुक्राणु प्राप्त करने में सफलता मिली। अध्ययन में अचानक और अप्रत्याशित मृत्यु के मामलों को भी शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि मृत्यु के बाद जीवित और गतिशील शुक्राणु कितनी देर तक प्राप्त किए जा सकते हैं और भविष्य में प्रजनन के लिए उनका उपयोग किस तरह संभव हो सकता है।शोध में सिर्फ चिकित्सा की संभावनाओं पर ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े गंभीर सवालों पर भी ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शुक्राणु निकालने और उनका इस्तेमाल करने की अनुमति कौन देगा? शोधकर्ताओं का कहना है कि आदर्श स्थिति में व्यक्ति को जीवित रहते हुए इस संबंध में स्पष्ट लिखित सहमति देनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पत्नी, माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच अनुमति को लेकर विवाद हो सकता है।शोध में बताया गया है कि भारत में मृत्यु के बाद शुक्राणु निकालने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए कोई समर्पित नियामक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शुक्राणुओं के संग्रहण, भंडारण, उपयोग, अनुमति और जन्म लेने वाले बच्चे के कानूनी अधिकारों को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि इस विषय पर फॉरेंसिक मेडिसिन, प्रजनन चिकित्सा, पैथोलॉजी, कानून और नैतिकता से जुड़े विशेषज्ञों के साथ नीति निर्माताओं को मिलकर काम करना चाहिए। इस शोध में डॉ. राघवेन्द्र कुमार विदुआ के साथ फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अर्नीत अरोड़ा और पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर अश्वनी टंडन भी शामिल हैं। इस उपलब्धि को चिकित्सा और फॉरेंसिक अनुसंधान के नए क्षेत्र में एम्स भोपाल का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है।