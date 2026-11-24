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मध्य प्रदेश में बारिश और बादलों का दौर थमते ही सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले चार दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। यानी प्रदेश में अब ठंड का असर और बढ़ेगा।ग्वालियर-चंबल से लेकर उज्जैन, रीवा और सागर संभाग तक सर्द हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग, भोपाल के मुताबिक चक्रवात अकवान और ट्रफ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले चार दिनों से बारिश हो रही थी। बादलों की मौजूदगी के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। हालांकि बैतूल समेत कुछ इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा।