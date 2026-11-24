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भोपाल में आज: हॉकी में भारत-चीन की भिड़ंत, गन्ना किसान करेंगे सीएम हाउस का घेराव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Tue, 24 Nov 2026 09:24 AM IST

सार राजधानी में मंगलवार को खेल, किसान आंदोलन और सांस्कृतिक गतिविधियां सुर्खियों में रहेंगी। वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम चीन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वहीं, गन्ने का उचित मूल्य मांग रहे किसानों ने मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है।

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