भोपाल में आज: हॉकी में भारत-चीन की भिड़ंत, गन्ना किसान करेंगे सीएम हाउस का घेराव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 24 Nov 2026 09:24 AM IST
सार
राजधानी में मंगलवार को खेल, किसान आंदोलन और सांस्कृतिक गतिविधियां सुर्खियों में रहेंगी। वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम चीन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वहीं, गन्ने का उचित मूल्य मांग रहे किसानों ने मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है।
विज्ञापन
विस्तार
भारत और चीन के बीच हॉकी मुकाबला शाम 7 बजे से
वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मंगलवार को भारत का मुकाबला चीन से होगा। राजधानी में शाम सात बजे से होने वाले इस मैच में भारतीय टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखने उतरेगी। भारत ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और मलेशिया, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड को हराकर नौ अंक हासिल किए हैं। टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं, चीन एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी।
ये भी पढ़ें- एमपी में 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले, एक आईपीएस और 24 राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की नई पदस्थापना
किसानों का सीएम हाउस घेराव का ऐलान
गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मांगों को लेकर भोपाल पहुंचे किसानों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है। किसानों ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। उनका कहना है कि 600 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव उन्हें मंजूर नहीं है। मांगें नहीं मानी गईं तो मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: कम बारिश वाले 12 जिलों में पानी के इंतजाम की तैयारी,353 करोड़ खर्च कर शहरों और गांवों में होगी जलापूर्ति
साधु तिवारी की लाइव प्रस्तुति से सजेगी शाम
मालवा उत्सव के दूसरे दिन रवींद्र भवन में मंगलवार शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास कार्यक्रम होगा। 'हनुमान अंश' फिल्म के प्रमुख कलाकार साधु तिवारी लाइव संगीत प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दर्शक बुक माय शो के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे।
विज्ञापन
वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मंगलवार को भारत का मुकाबला चीन से होगा। राजधानी में शाम सात बजे से होने वाले इस मैच में भारतीय टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखने उतरेगी। भारत ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और मलेशिया, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड को हराकर नौ अंक हासिल किए हैं। टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं, चीन एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी।
ये भी पढ़ें- एमपी में 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले, एक आईपीएस और 24 राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की नई पदस्थापना
विज्ञापन
किसानों का सीएम हाउस घेराव का ऐलान
गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मांगों को लेकर भोपाल पहुंचे किसानों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है। किसानों ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। उनका कहना है कि 600 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव उन्हें मंजूर नहीं है। मांगें नहीं मानी गईं तो मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: कम बारिश वाले 12 जिलों में पानी के इंतजाम की तैयारी,353 करोड़ खर्च कर शहरों और गांवों में होगी जलापूर्ति
साधु तिवारी की लाइव प्रस्तुति से सजेगी शाम
मालवा उत्सव के दूसरे दिन रवींद्र भवन में मंगलवार शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास कार्यक्रम होगा। 'हनुमान अंश' फिल्म के प्रमुख कलाकार साधु तिवारी लाइव संगीत प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दर्शक बुक माय शो के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे।