खौफनाक: सोने के दांत के लिए 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मारने के बाद जेवरात भी ले गए बदमाश
भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में 75 वर्षीय कलरी देवी की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई। बदमाश सोने के गहने और उनका सोने का दांत भी उखाड़कर ले गए। पुलिस और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
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राजधानी भोपाल में बदमाशों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में बदमाशों ने कलरी देवी की उनके ही फ्लैट में हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी महिला के सोने के गहने लूटकर ले गए। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने महिला के मुंह से सोने का दांत तक उखाड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक, कलरी देवी फ्लैट में अकेली रहती थीं। शुक्रवार सुबह एक पड़ोसी महिला ने उनके फ्लैट का दरवाजा खुला देखा। किसी अनहोनी की आशंका में वह अंदर पहुंची तो कलरी देवी मृत अवस्था में पड़ी मिलीं। यह देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शाहजहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के गले पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि उनके मुंह से खून निकल रहा था। शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले लूटपाट की और विरोध या अन्य कारणों से उनकी हत्या कर दी। आरोपी सोने के आभूषणों के साथ महिला का सोने का दांत भी उखाड़कर ले गए।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि कलरी देवी की चार बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उनका एक मूक-बधिर बेटा है, जो सरकारी कार्यालय में नौकरी करता है। फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की तलाश के लिए जांच जारी है।
बुजुर्गों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
राजधानी में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। घर में अकेली रहने वाली 75 वर्षीय महिला को निशाना बनाकर की गई इस वारदात ने आसपास के रहवासियों में दहशत पैदा कर दी है।