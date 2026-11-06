खौफनाक: सोने के दांत के लिए 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मारने के बाद जेवरात भी ले गए बदमाश

राजधानी भोपाल में बदमाशों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में बदमाशों ने कलरी देवी की उनके ही फ्लैट में हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी महिला के सोने के गहने लूटकर ले गए। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने महिला के मुंह से सोने का दांत तक उखाड़ लिया।

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