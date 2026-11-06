एम्स की चेतावनी: सर्दी में जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, फेफड़ों तक पहुंच रहा संक्रमण, इन्हें ज्यादा खतरा

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बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संक्रमण के प्रति विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। धूम्रपान करने वालों के साथ दमा, सीओपीडी, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए भी खतरा अधिक रहता है। कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में संक्रमण पहले से मौजूद बीमारी को बिगाड़ सकता है और गंभीर निमोनिया का रूप ले सकता है।एम्स भोपाल ने बचाव के लिए हर साल इन्फ्लूएंजा का टीका लगवाने की सलाह दी है। खासकर जोखिम वाले लोगों और स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार निमोनिया से बचाव का टीका लगवाने पर भी डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है।इन्फ्लूएंजा होने पर अचानक बुखार, कंपकंपी, सिरदर्द, बदन दर्द, गले में खराश, खांसी और अत्यधिक थकान हो सकती है। यदि तेज बुखार लगातार बना रहे, सांस फूलने लगे, सीने में दर्द हो, मरीज भ्रम की स्थिति में पहुंचे या होंठ नीले पड़ने लगें तो तत्काल चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए। ऑक्सीजन का स्तर कम होना भी गंभीर संकेत है।संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ और कम हवादार जगहों पर ठीक से फिट होने वाला मास्क पहनने, घर के कमरों में हवा की आवाजाही बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी गई है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें। धूम्रपान और घर के भीतर के प्रदूषण से बचें। खानपान, पर्याप्त पानी और नींद का भी ध्यान रखें।एम्स ने स्पष्ट किया है कि एंटीबायोटिक दवाएं वायरल संक्रमण पर असर नहीं करतीं। इन्हें केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इन्फ्लूएंजा में एंटीवायरल दवाएं शुरुआती समय में शुरू करने पर ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। अस्पताल में भर्ती और जोखिम वाले मरीजों को देर से इलाज शुरू होने पर भी लाभ मिल सकता है। इसलिए लक्षण बढ़ने का इंतजार करने के बजाय समय पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।