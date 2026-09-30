मध्यप्रदेश: भोपाल में तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर बहा सोयाबीन तेल; डिब्बे लेकर पहुंचे लोग

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भोपाल के वीआईपी रोड स्थित कोहेफिजा चौराहे पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे सोयाबीन तेल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में टैंकर के चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैंकर रेत घाट से लालघाटी की तरफ जा रहा था। कोहेफिजा चौराहे के पास अचानक उसका टायर फट गया। इसके बाद चालक टैंकर को संभाल नहीं सका और वह सड़क पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें भरा सोयाबीन तेल सड़क पर फैलने लगा। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।