एमपी: राहुल के परिवार में 67%, अखिलेश के परिवार में 50% महिला प्रतिनिधित्व, फिर 33% आरक्षण पर आपत्ति क्यों?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 29 Nov 2026 05:33 PM IST
सार
जागृत हिंदू मंच के सद्बुद्धि यज्ञ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश केसवानी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि राजनीतिक परिवारों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाले नेता देश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध क्यों कर रहे हैं?
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विस्तार
महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घेरना शुरू कर दिया है। रविवार को जागृत हिंदू मंच की ओर से शीतलदास की बगिया में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और मंच के संरक्षक डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं के परिवारों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब उनके परिवारों में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो देश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर आपत्ति क्यों है?
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राहुल गांधी के परिवार का दिया उदाहरण
डॉ. केसवानी ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में हैं। परिवार के तीन प्रमुख राजनीतिक चेहरों में दो महिलाएं हैं। इस लिहाज से महिला प्रतिनिधित्व करीब 67 प्रतिशत है। इसी तरह अखिलेश यादव के परिवार में उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। परिवार के दो प्रमुख राजनीतिक चेहरों में एक महिला है, यानी 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।
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आम महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं?
केसवानी ने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक परिवारों में महिलाओं की भागीदारी स्वीकार है, तो देश की सामान्य महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या महिला सशक्तीकरण का सिद्धांत केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए।
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मोदी और शाह के प्रति जताया आभार
सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आभार जताया गया। केसवानी ने कहा कि महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देना है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को दलगत सोच से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए।
मंच के कार्यकर्ता रहे मौजूद
आयोजन में मंच के सहसंयोजक अधिवक्ता सुनील जैन, अनिल मोटवानी, शुभम पांडे, मनोज राय चंदानी, पंडित केपी मिश्रा, पंडित विपिन महाराज, रोहित कुशवाहा, सनी कृष्ण श्रीवास्तव, संदीप अहिरवार, अनिकेत कुमार, धीरज कुमार, यश कुमार और कृष्णा डांगी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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राहुल गांधी के परिवार का दिया उदाहरण
डॉ. केसवानी ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में हैं। परिवार के तीन प्रमुख राजनीतिक चेहरों में दो महिलाएं हैं। इस लिहाज से महिला प्रतिनिधित्व करीब 67 प्रतिशत है। इसी तरह अखिलेश यादव के परिवार में उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। परिवार के दो प्रमुख राजनीतिक चेहरों में एक महिला है, यानी 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।
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आम महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं?
केसवानी ने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक परिवारों में महिलाओं की भागीदारी स्वीकार है, तो देश की सामान्य महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या महिला सशक्तीकरण का सिद्धांत केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए।
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मोदी और शाह के प्रति जताया आभार
सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आभार जताया गया। केसवानी ने कहा कि महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देना है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को दलगत सोच से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए।
मंच के कार्यकर्ता रहे मौजूद
आयोजन में मंच के सहसंयोजक अधिवक्ता सुनील जैन, अनिल मोटवानी, शुभम पांडे, मनोज राय चंदानी, पंडित केपी मिश्रा, पंडित विपिन महाराज, रोहित कुशवाहा, सनी कृष्ण श्रीवास्तव, संदीप अहिरवार, अनिकेत कुमार, धीरज कुमार, यश कुमार और कृष्णा डांगी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।