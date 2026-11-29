विज्ञापन

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घेरना शुरू कर दिया है। रविवार को जागृत हिंदू मंच की ओर से शीतलदास की बगिया में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और मंच के संरक्षक डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं के परिवारों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब उनके परिवारों में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो देश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर आपत्ति क्यों है?