एमपी में बाढ़-बारिश पर  बड़ा अपडेट: एक महीने में 2783 लोगों का रेस्क्यू, सीएम बोले- अभी कुछ दिन और सतर्क रहें

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मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल स्थित होमगार्ड कार्यालय के एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और अतिवृष्टि से बने हालात की जानकारी ली। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी इंतजाम लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो चुकी है। पश्चिमी मध्यप्रदेश को छोड़कर कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य जरूरत के मुताबिक हो गई है। लगातार बारिश के बावजूद राहत की बात यह है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जरूरत वाले इलाकों में लगातार तैनात हैं।