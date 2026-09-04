एमपी में ED की बड़ी कार्रवाई:पूर्व मंत्री का रिश्तेदार गिरफ्तार,सरकारी योजना में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप

विज्ञापन

कन्यादान विवाह सहायता योजना में 30.18 करोड़ की हेराफेरी के मामले में ईडी भोपाल की टीम ने सिरोंज के निलंबित और पूर्व जनपद पंचायत सीईओ शोभित त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। त्रिपाठी को ईडी ने दो सितंबर को गिरफ्तार किया और तीन सितंबर को उसे विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने त्रिपाठी को 9 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर सौंपा है। इस मामले में त्रिपाठी को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब ईडी इसमें मनी लांड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। बता दें शोभित त्रिपाठी को शिवराज सरकार में सागर से आने वाले एक पूर्व मंत्री का रिश्तेदार बताया जाता हैं।