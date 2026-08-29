रेलवे ने दी बड़ी राहत: भोपाल से रीवा और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें, 30 और 31 अगस्त को चलेंगी विशेष ट्रेनें

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गाड़ी संख्या 02180 रीवा-भोपाल विशेष ट्रेन 30 अगस्त को शाम 6:35 बजे रीवा से रवाना होगी। यह सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा होते हुए अगले दिन सुबह 4:30 बजे भोपाल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02179 भोपाल-रीवा विशेष ट्रेन 31 अगस्त को रात 10:25 बजे भोपाल से रवाना होगी। यह विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर और सतना होते हुए अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी।रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच 30 अगस्त को विशेष ट्रेन चलेगी। गाड़ी संख्या 02157 रात 9:20 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और मथुरा होते हुए अगले दिन सुबह 10:30 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02158 31 अगस्त को दोपहर 12:10 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और मथुरा, ग्वालियर, झांसी, बीना और विदिशा होते हुए रात 11:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन में कुल 22 डिब्बे लगाए जाएंगे। इनमें सामान्य श्रेणी, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए समय रहते यात्रा की योजना बनाएं और उपलब्धता के अनुसार आरक्षण कराएं। ट्रेन के ठहराव और समय की ताजा जानकारी यात्री रेलवे की अधिकृत जानकारी सेवा 139 और राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली से ले सकते हैं।