त्योहारी सीजन में बड़ी कार्रवाई: भोपाल में 114 किलो मिठाई जब्त, जांच के लिए भेजे नमूने

विज्ञापन

त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकविहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सीहोर रोड स्थित साईं बाबा ट्रेडिंग का निरीक्षण कर 114 किलोग्राम मिठाई जब्त की। जब्त मिठाई की अनुमानित कीमत 22 हजार 800 रुपए बताई गई है।