एमपी: 11 IAS के ट्रांसफर, सुचारी हटे, दिलीप कुमार बने सागर संभागायुक्त, नेहा मारव्या और निधि निवेदिता को हटाया

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मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। आदेश के अनुसार 2006 बैच के आईएएस, सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को मध्यप्रदेश भंडार गृह निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। वहीं 2008 बैच के आईएएस, उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार को सागर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। 2009 बैच की आईएएस अनुभा श्रीवास्तव को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास प्रमुख राजस्व आयुक्त और भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त का प्रभार भी था। इसी बैच के सतेन्द्र सिंह को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव सहित कई अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।