मध्य प्रदेश: नदी की ‘तबाही’ रोकने उतरा राजगढ़ का बिट्टू, सीएम बोले-बदलाव के लिए भीड़ नहीं सच्ची पहल काफी

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किसी ने नदी की गंदगी देखी तो नजरें फेर लीं, लेकिन ब्यावरा के 20 वर्षीय बिट्टू तबाही ने उसी गंदगी को देखकर कुछ करने का फैसला किया। अजनार नदी में जगह-जगह जमा प्लास्टिक, पूजा सामग्री और कचरे को देखकर बिट्टू खुद सफाई के लिए नदी में उतर गए। शुरुआत अकेले हुई, लेकिन उनकी कोशिश धीरे-धीरे मुहिम बन गई। आज वही बिट्टू अपनी सफाई की पहल को लेकर शहर से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुरेंद्र सिंह चौधरी ‘बिट्टू तबाही’ भोपाल बुलाया और उनकी पहल की सराहना की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यावरा के बेटे बिट्टू ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से सिर्फ अजनार नदी की सफाई ही नहीं की, बल्कि अपने प्रयासों से समाज को यह संदेश भी दिया है कि बदलाव के लिए बड़ी भीड़ नहीं, एक सच्ची पहल ही काफी है।