मध्यप्रदेश: राहुल के बालाघाट दौरे पर भाजपा का पलटवार, राजेंद्र शुक्ल बोले- ‘पॉलिटिकल टूरिज्म’ करने आए

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बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत से प्रभावित परिवारों से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश की सियासत गरमा गई है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दौरा बताया। राजेंद्र शुक्ल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गंभीरता से मुद्दे उठाने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए बालाघाट पहुंचे। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राहुल गांधी को बालाघाट की मौजूदा स्थिति के साथ कांग्रेस शासनकाल का हिसाब भी देना चाहिए। उन्होंने नक्सलवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बालाघाट लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा। उन्होंने तत्कालीन मंत्री लखीराम कांवरे की नक्सलियों द्वारा हत्या का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया कि उस दौर में नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए थे।