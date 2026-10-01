दस विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलसचिव: पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी, उज्जैन, इंदौर, भोपाल समेत यहां बदलाव

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मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पदस्थ उप कुलसचिवों को कुलसचिव के पद पर पदोन्नत करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। 1 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार 10 अधिकारियों को कुलसचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया गया है। इन सभी की पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी नवीन पदस्थापना वाले स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्हें सात दिन के भीतर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं।