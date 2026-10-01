मध्यप्रदेश: राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर भाजपा का तंज, मंत्री सारंग बोले-पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बालाघाट दौरे से पहले भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी मध्यप्रदेश में ‘पॉलिटिकल टूरिज्म’ के लिए आ रहे हैं और उन्हें अपने बयानों में गंभीरता और परिपक्वता दिखानी चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर बिना आधार सवाल उठाते हैं। भाजपा की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी को राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील घटनाओं को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बयान में उन पर ‘लाशों पर राजनीति’ करने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही कहा गया कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें अपने बयानों और व्यवहार में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। भाजपा ने राहुल गांधी के इंदौर में दिए गए एक बयान का भी हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ‘मां जैसे पवित्र रिश्ते’ का मजाक उड़ाया। भाजपा की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी देश और विदेश में अपने बयानों के जरिए भारत के मान-सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।