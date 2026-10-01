मध्यप्रदेश: भाजपाअध्यक्ष खंडेलवाल बोले-राहुल बालाघाट में सवाल पूछने आए तो बताएं नक्सवाद किसके शासन में पनपा

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राहुल गांधी के बालाघाट दौरे के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल और प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि राहुल गांधी का बालाघाट में स्वागत है, लेकिन उन्हें आदिवासी अंचल की मौजूदा समस्याओं पर सवाल उठाने के साथ कांग्रेस के लंबे शासनकाल का हिसाब भी जनता को देना चाहिए। भाजपा नेताओं ने खास तौर पर नक्सलवाद, आदिवासी विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस से जवाब मांगा। खण्डेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि बालाघाट में नक्सलवाद किसके शासनकाल में पनपा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लिखीराम कांवरे की नक्सलियों द्वारा हत्या का जिक्र करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस इस घटना की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी कभी लिखीराम कांवरे के परिवार के साथ बैठे और उनकी पीड़ा समझने का प्रयास किया।