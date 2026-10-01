एमपी: दुकान के नामांतरण के लिए 5 हजार की रिश्वत मांग रहा था पटवारी, 2 हजार लेते ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ पकड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 01 Oct 2026 07:40 PM IST
सार
जबलपुर में दुकान के नामांतरण के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को ईओडब्ल्यू ने पकड़ लिया। टीम ने पटवारी मनोज बघेल को दो हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
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विस्तार
जबलपुर में दुकान के नामांतरण के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगना पटवारी को भारी पड़ गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की टीम ने गुरुवार को पटवारी मनोज बघेल को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई कृषि उपज मंडी परिसर स्थित गायत्री मंदिर के पास की गई। जानकारी के अनुसार, कटंगी निवासी शरद विश्वकर्मा ने ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत की थी कि उनकी मां राधा विश्वकर्मा ने ग्रीन सिटी, माढ़ोताल, जबलपुर में एक दुकान खरीदी है। दुकान के नामांतरण की प्रक्रिया के लिए आधारताल तहसील में पदस्थ पटवारी मनोज बघेल द्वारा पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
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सत्यापन में सही मिली रिश्वत की मांग
शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 1 अक्टूबर 2026 को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता दो हजार रुपये लेकर कृषि उपज मंडी, मनमोहन नगर स्थित गायत्री मंदिर पहुंचा। जैसे ही पटवारी मनोज बघेल ने शिकायतकर्ता से दो हजार रुपये लिए, EOW की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज
आरोपी मनोज बघेल (34) पिता कुंवर लाल बघेल, पटवारी हल्का नंबर-2, तहसील कार्यालय आधारताल, जबलपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संशोधित 2018 की धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। EOW की टीम मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
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सत्यापन में सही मिली रिश्वत की मांग
शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 1 अक्टूबर 2026 को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता दो हजार रुपये लेकर कृषि उपज मंडी, मनमोहन नगर स्थित गायत्री मंदिर पहुंचा। जैसे ही पटवारी मनोज बघेल ने शिकायतकर्ता से दो हजार रुपये लिए, EOW की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज
आरोपी मनोज बघेल (34) पिता कुंवर लाल बघेल, पटवारी हल्का नंबर-2, तहसील कार्यालय आधारताल, जबलपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संशोधित 2018 की धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। EOW की टीम मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।