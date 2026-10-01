एमपी: दुकान के नामांतरण के लिए 5 हजार की रिश्वत मांग रहा था पटवारी, 2 हजार लेते ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ पकड़ा

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जबलपुर में दुकान के नामांतरण के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगना पटवारी को भारी पड़ गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की टीम ने गुरुवार को पटवारी मनोज बघेल को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई कृषि उपज मंडी परिसर स्थित गायत्री मंदिर के पास की गई। जानकारी के अनुसार, कटंगी निवासी शरद विश्वकर्मा ने ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत की थी कि उनकी मां राधा विश्वकर्मा ने ग्रीन सिटी, माढ़ोताल, जबलपुर में एक दुकान खरीदी है। दुकान के नामांतरण की प्रक्रिया के लिए आधारताल तहसील में पदस्थ पटवारी मनोज बघेल द्वारा पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।