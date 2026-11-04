सीएम यादव की दो टूक: अवैध शराब मिली या खाद की किल्लत हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

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लगातार हो रहे शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया है कि किसी जिले में अवैध शराब का कारोबार मिला या किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदारी सीधे कलेक्टरों की होगी। प्रतिबंधित पटाखों के साथ कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर तीन मुद्दों पर रहा-अवैध शराब, नशे का कारोबार और किसानों को खाद की उपलब्धता। देवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के बाद सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं चाहती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करें। जहरीली और नकली शराब बनाने के ठिकानों की पहचान कर उन्हें खत्म किया जाए।