भोपाल:  नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, बोले- जीतने पर खुद को होशियार और हारने पर चुनाव आयोग को बताते हैं बेईमान

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भाजपा की ओर से बुधवार को राजधानी भोपाल में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव में हार मिलने पर संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर देश में भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें ‘अबोध बालक’ बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति कॉलेज के उस विद्यार्थी जैसी है, जो परीक्षा में पास होने पर खुद को होशियार बताता है और फेल होने पर शिक्षक को बेईमान ठहराता है। राहुल गांधी के साथ भी यही हो रहा है। चुनाव जीतते हैं तो चुनाव निष्पक्ष लगता है, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगते हैं। उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है।