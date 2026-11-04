रिटायर्ड आईएएस हत्याकांड: पूछताछ में बेखौफ होकर जवाब दे रहा आरोपी, बोला- भागता नहीं तो अपराधी कैसे कहलाता

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पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी वरुण कुमार के बयानों ने पुलिस और आमजन को चौंका कर रख दिया है। हमीदिया अस्पताल में पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने बेहद ठंडे दिमाग से जो खुलासे किए हैं, उसने उसकी कुंठित और आपराधिक मानसिकता को बेनकाब कर दिया है।