जन्माष्टमी से पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजा-अर्चना कर मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी से पहले गुजरात के देवभूमि द्वारका स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।
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विस्तार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन-पूजन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 20 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से भी धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है।
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उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बेहतर यातायात, ठहरने की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी अधोसंरचना विकसित की जा रही है। सीएम ने कहा कि द्वारकाधीश मंदिर चार धामों में शामिल प्रमुख तीर्थस्थल है। जन्माष्टमी से पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
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उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बेहतर यातायात, ठहरने की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी अधोसंरचना विकसित की जा रही है। सीएम ने कहा कि द्वारकाधीश मंदिर चार धामों में शामिल प्रमुख तीर्थस्थल है। जन्माष्टमी से पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
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