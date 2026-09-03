जन्माष्टमी से पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजा-अर्चना कर मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन-पूजन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 20 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से भी धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है।