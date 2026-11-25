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जानकारी के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन भोपाल में थे। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे वे दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे कांग्रेस खेमे में उनके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी शुरू हुई। कार्यकर्ताओं को पीसीसी पहुंचने का संदेश भेजा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भी पहुंचने की सूचना दी गई। इसके बाद करीब दो दर्जन कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने जमा हुए और पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया।कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भोपाल आए, लेकिन राजनीतिक दलों और प्रभावित लोगों से मुलाकात किए बिना निजी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट गए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची में गड़बड़ियों और दूसरे राज्यों से मिल रही शिकायतों पर गंभीर सवाल हैं। ऐसे में उन्हें राजनीतिक दलों और प्रभावित लोगों की बात सुननी चाहिए थी। प्रदर्शन में देरी पर नायक ने सफाई दी कि उन्हें ज्ञानेश कुमार के भोपाल से रवाना होने की जानकारी देर से मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता उस स्थान पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, जहां वे ठहरे हुए थे।