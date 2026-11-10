Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal Today: Women's Hockey Trophy Tour Launch; CM Mohan Yadav to Address Press Conference

भोपाल में आज: एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो और ट्रॉफी टूर का शुभारंभ, सीएम करेंगे पत्रकार-वार्ता

Tue, 10 Nov 2026 09:15 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 10 Nov 2026 09:15 AM IST
सार

भोपाल में मंगलवार को खेल और राजनीति से जुड़े दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के लोगो और ट्रॉफी टूर का शुभारंभ होगा, वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पत्रकार-वार्ता को संबोधित करेंगे।

विज्ञापन
Bhopal Today: Women's Hockey Trophy Tour Launch; CM Mohan Yadav to Address Press Conference
भोपाल में आज खास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टीटी नगर स्टेडियम में होगा हॉकी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ
विज्ञापन

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मंगलवार सुबह 11 बजे टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल-2026 के लोगो का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही ट्रॉफी टूर का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कार्यक्रम में खेल विभाग के अधिकारी और हॉकी से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे।


ये भी पढ़ें- कूनो डायरेक्टर ने सरकार की तबादला नीति पर उठाए सवाल: बोले- बार-बार ट्रांसफर से घटती है अफसरों की कार्यक्षमता
विज्ञापन


भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की पत्रकार-वार्ता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल मंगलवार दोपहर 3 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम भी मौजूद रहेंगे।  
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- एमपी: खड़गे के दीपावली वाले बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, बोले- कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ ईद बसी है
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed