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भोपाल में आज: एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो और ट्रॉफी टूर का शुभारंभ, सीएम करेंगे पत्रकार-वार्ता

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Tue, 10 Nov 2026 09:15 AM IST

सार भोपाल में मंगलवार को खेल और राजनीति से जुड़े दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के लोगो और ट्रॉफी टूर का शुभारंभ होगा, वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पत्रकार-वार्ता को संबोधित करेंगे।

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