भोपाल में आज: पटवा की जयंती पर पुष्पांजलि, हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर का शुभारंभ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 11 Nov 2026 10:13 AM IST
सार
राजधानी में आज दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। वहीं, टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वुमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भोपाल-2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया जाएगा।
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विस्तार
विधानसभा में पटवा को देंगे पुष्पांजलि
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधायकगण, विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी और अन्य गणमान्यजन शामिल होंगे।
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हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लोगो का अनावरण
मंत्री विश्वास सारंग टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वुमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भोपाल-2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण करेंगे। इस दौरान ट्रॉफी टूर का शुभारंभ भी किया जाएगा।
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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधायकगण, विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी और अन्य गणमान्यजन शामिल होंगे।
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हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लोगो का अनावरण
मंत्री विश्वास सारंग टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वुमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भोपाल-2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण करेंगे। इस दौरान ट्रॉफी टूर का शुभारंभ भी किया जाएगा।
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