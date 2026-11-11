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भोपाल में आज: पटवा की जयंती पर पुष्पांजलि, हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर का शुभारंभ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Wed, 11 Nov 2026 10:13 AM IST

सार राजधानी में आज दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। वहीं, टीटी नगर स्टेडियम में एशियन वुमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भोपाल-2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया जाएगा।

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