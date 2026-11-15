एमपी: पुलिस में आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती की तैयारी, परीक्षा से तीन-चार दिन पहले जारी होंगे प्रवेश पत्र

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) पुलिस आरक्षक (जनरल ड्यूटी) के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 19 नवंबर से आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा की तिथि निकट आते ही प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मंडल जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करेगा। इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि की सहायता से अपना प्रवेश पत्र आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा शुरू होने से तीन या चार दिन पहले लाइव कर दिए जाएंगे।

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मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित इस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 7,500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कुल रिक्तियों में से विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के लिए 700 पद निर्धारित किए गए हैं, जिन पर केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र हैं। वहीं दूसरी ओर, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी सामान्य श्रेणियों (नॉन-एसएएफ) के लिए 6,800 पदों का आवंटन किया गया है। 19 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली इस लिखित परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जो प्रवेश पत्र जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।मंडल द्वारा प्रवेश पत्र लिंक सक्रिय किए जाने के बाद अभ्यर्थी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। होमपेज पर पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपना आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद सुरक्षा कोड या कैप्चा भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया पूरी होते ही प्रवेशपत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात उम्मीदवारों को उसमें दिए गए सभी विवरणों की जांच ध्यानपूर्वक कर लेनी चाहिए। इस प्रवेश पत्र (टीएसी) में अभ्यर्थी का नाम, आवेदन क्रमांक और रोल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा की तय तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम तथा उसका पूरा पता दर्ज रहेगा। उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर भी प्रवेश पत्र पर दिखाई देंगे। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के नियम तथा परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश भी प्रवेश पत्र पर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नवीनतम सूचना के लिए लगातार वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।