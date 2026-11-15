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भोपाल: डंपर से कुचलकर महिला पत्रकार की दर्दनाक मौत, चालक फरार

Sun, 15 Nov 2026 05:24 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 15 Nov 2026 05:24 PM IST
सार

भोपाल के भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह सड़क हादसे में 25 वर्षीय महिला पत्रकार सपना कुमारी की मौत हो गई। रैपिडो बाइक से दफ्तर जाते समय एक अन्य बाइक की टक्कर से वह सड़क पर गिर गईं और पीछे से आए डंपर ने उन्हें कुचल दिया। दोनों चालक फरार हैं।

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दुर्घटना। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय महिला पत्रकार सपना कुमारी की मौत हो गई। सपना रैपिडो बाइक से अपने निजी न्यूज चैनल के दफ्तर जा रही थीं। रास्ते में एक अन्य बाइक सवार ने रैपिडो चालक को अचानक कट मार दिया, जिससे बाइक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और सपना सड़क पर गिर गईं। उसी समय पीछे से आ रहे एक डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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आरोपी चालकों की तलाश में पुलिस
सपना मूल रूप से बिहार की रहने वाली थीं और इन दिनों भोपाल में स्थित एक निजी न्यूज चैनल में बतौर इंटर्न काम कर रही थीं। हादसे की जानकारी मिलते ही कमला नगर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद बाइक सवार और डंपर चालक दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस अब दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार वाहनों और चालकों की सही पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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