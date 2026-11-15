भोपाल: डंपर से कुचलकर महिला पत्रकार की दर्दनाक मौत, चालक फरार

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भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय महिला पत्रकार सपना कुमारी की मौत हो गई। सपना रैपिडो बाइक से अपने निजी न्यूज चैनल के दफ्तर जा रही थीं। रास्ते में एक अन्य बाइक सवार ने रैपिडो चालक को अचानक कट मार दिया, जिससे बाइक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और सपना सड़क पर गिर गईं। उसी समय पीछे से आ रहे एक डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।