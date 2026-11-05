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भोपाल में आज: विधानसभा में अर्जुन सिंह को पुष्पांजलि, भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनजातीय सम्मेलन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Thu, 05 Nov 2026 07:10 AM IST

सार भोपाल में गुरुवार को राजनीतिक और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े तीन प्रमुख आयोजन होंगे। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पत्रकारों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समत्व भवन में जनजातीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल होंगे।



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