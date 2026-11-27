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भोपाल में आज: जनपरिचय प्लेटफॉर्म पर कार्यशाला, महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Fri, 27 Nov 2026 09:12 AM IST

सार राजधानी में आज कई महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने के लिए जनपरिचय प्लेटफॉर्म पर राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। वहीं महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ विश्वरंग के आठवें संस्करण की शुरुआत होगी। ऐशबाग के जनता क्वार्टर में एक मकान भी तोड़ा जाएगा।



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