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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। यहां संविधान के आधार पर सत्ता का परिवर्तन होता है और जनता को हर पांच साल में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल और प्रेस पर बंदिशों के बावजूद देश का लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है। कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक दलों ने अपनी दूषित मानसिकता के कारण संविधान की मूल भावना को आहत किया, लेकिन आज देश में उसे पूरा सम्मान और महत्व दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को संविधान गौरव दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित प्रबुद्धजन विचार संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम से पहले प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।